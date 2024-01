CAN 2024 : Pas encore officiellement éliminée, la CIV limoge son sélectionneur

Jean-Louis Gasset n’est plus le sélectionneur de la Côte d’Ivoire. Yacine Idriss Diallo, le président de la Fédération ivoirienne de football, a décidé de mettre fin à son contrat ainsi qu’à celui de Ghislain Printant, son adjoint, en raison de résultats insuffisants. Largement battue par la Guinée Équatoriale (0-4) lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la CAN, la Côte d’Ivoire peut encore se qualifier pour les huitièmes de finale, comme meilleur troisième et, dans ce cas, ce sera Émerse Faé qui assurera l’intérim.