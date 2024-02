CAN 2025 : Résultat du tirage au sort du premier tour

La Confédération Africaine de Football a effectué aujourd’hui le tirage au sort du tour préliminaire de la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

Ce tour concerne les sélections africaines les moins bien classées au dernier classement FIFA.

Voici les confrontations de ce tour préliminaire qui seront disputés en aller-retour pendant la période du 18 au 26 mars.

Somalie Vs Eswatini

Sao Tomé Vs Soudan du Sud

Tchad Vs Ile Maurice

Djibouti Vs Liberia