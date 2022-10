CAN U20-Qualifs : L’Algérie rattrape la Tunisie, mais les Aiglons se qualifient

La sélection tunisienne de football U20 a battu l’Algérie ce lundi en Égypte dans le cadre du tournoi qualificatif pour la Coupe d’Afrique des Nations U20.

Les Aiglons ont terminé la première période avec l’avantage (3/1). A la reprise, ils ont même marqué un quatrième but mais ils e sont ensuite faits rejoindra au score. Au final, les deux équipes se sont quittées dos à dos (4/4). Les Tunisiens se qualifient avec cinq points au compteur après avoir battu la Libye et réalisé deux matchs nuls contre l’Algérie et le Maroc.

GnetNews