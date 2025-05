Cap Bon: Plus d’un million de dinars de marchandises de contrebande saisis par la Douane tunisienne

Dans le cadre de la lutte contre la fraude commerciale et le trafic illicite, la Douane tunisienne a mené deux opérations distinctes qui ont permis la saisie de quantités importantes de marchandises de contrebande, pour une valeur totale dépassant un million de dinars.

La première opération, menée par les services de renseignement de la Garde douanière en coordination avec la brigade de Kelibia, a permis la saisie de 3 762 pièces de rechange pour véhicules, dissimulées dans un entrepôt de la région. La valeur des pièces saisies est estimée à 652 000 dinars.

Parallèlement, une seconde opération conduite par le bureau de renseignement douanier et la brigade de la Garde douanière de Grombalia a abouti à la saisie de 24 tonnes de compléments alimentaires, d’une valeur de 462 000 dinars. Cette marchandise faisait l’objet d’un faux renseignement sur sa valeur réelle, alors qu’elle avait été déclarée sous le régime suspensif des droits et taxes douaniers, en infraction à la réglementation douanière et de change en vigueur.

La Douane tunisienne réaffirme à cette occasion son engagement constant dans la lutte contre le commerce illicite, et poursuit ses efforts pour protéger l’économie nationale et faire respecter les règles du commerce légal.

Gnetnews