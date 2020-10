Caricatures du prophÃ¨te : Le ministÃ¨re des AE iranien annonce la convocation du chargÃ© dâ€™affaires franÃ§ais

Caricatures du prophète : Le ministère des AE iranien annonce la convocation du chargé d’affaires français

Le ministère des Affaires étrangères iranien annonce ce mardi 27 octobre avoir convoqué le chargé d’affaires français, hier lundi, et lui a transmis une lettre de protestation contre les caricatures du prophète, et les déclarations d’Emmanuel Macron, rapportent des médias arabophones.

Le vice-directeur des affaires européennes au ministère des Affaires étrangères iranien, a affirmé lors de sa rencontre avec le diplomate français, « la condamnation de Téhéran et sa contestation contre les tentatives d’humilier et de nuire au prophète et aux valeurs de l’Islam, de la part de toute personne ou responsable français ».

Pour sa part, le chargé d’affaires français a informé la partie iranienne qu’il allait transférer le message aux responsables français.

Gnetnews