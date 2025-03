Célébration de la neuvième commémoration de l’épopée du 7 mars à Ben Guerdane

Le ministre de la Défense nationale, Khaled Shili, et le ministre de l’Intérieur, Khaled Ennouri, ont présidé ce vendredi 7 mars 2025 les cérémonies de clôture des festivités marquant le neuvième anniversaire de l’épopée de Ben Guerdane.

Lors de cet événement, qui a réuni des citoyens ainsi que des autorités locales et régionales, les deux ministres ont rendu hommage aux martyrs en récitant la Fatiha. Khaled Shili a salué le courage exceptionnel des unités militaires et des citoyens qui ont combattu avec héroïsme face aux terroristes. Il a souligné la neutralisation de 50 d’entre eux et l’arrestation de plusieurs autres, mettant en avant la vigilance, la préparation et le professionnalisme des forces armées dans la gestion de cette opération.

De son côté, Khaled Ennouri a affirmé que la bataille de Ben Guerdane resterait un jour historique ancré dans la mémoire collective des Tunisiens. Le ministre a également souligné l’importance de renforcer les projets de développement dans la région, notamment dans les secteurs de la santé, de l’éducation, de l’économie et de la culture, et a encouragé l’investissement pour stimuler le développement local.

Le programme de commémoration a également inclus un hommage aux familles des martyrs et des blessés de l’attaque, en plus de nombreuses activités culturelles, jeunesse et intellectuelles portant sur la prévention contre le terrorisme, ainsi que des concours destinés aux enfants.

