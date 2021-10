« Certaines administrations sont infiltrées par des espions » (Kaïs Saïed)

Le débat national sera inclusif et numérique. C’est le souhait émis par le Président Kaïs Saïed lors de sa rencontre, vendredi, avec le ministre chargé des Technologies de la communication, Nizar Ben Néji.

Ainsi, ce dernier a été chargé par le chef de l’Etat de mettre en place des plateformes de communication numérique dans toutes les délégations et ce dans le meilleurs délais. Ces plateformes permettront à tous les Tunisiens et notamment les jeunes de participer au dialogue national voulu par le président. Travers ce canal, ils pourront proposer leurs idées et leur vision pour la Tunisie.

Kaïs Saïed a également indiqué que plusieurs administrations et ministères étaient infiltrées par des « espions ». Il a ainsi, exhorté le ministre Ben Néji à opérer un « nettoyage » pour que chacun « travaille dans les limites de la loi » afin d’éviter que ces administrations ne se « transfmorment en centres de renseignements ».

Gnetnews