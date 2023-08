Chaâbeni : « La pression est sur l’EST ! Gagnons et attendons »

A la veille du dernier math de la première phase de la Coupe arabe qui opposera l’Espérance de Tunis au CS Sfaxien, le coach Sang et or a déclaré lors de la conférence de presse qu’il a beaucoup travaillé avec le staff sur l’aspect mental de ses joueurs : « Nous avons des qualités, mais il faut qu’on parvienne à libérer le potentiel des jeunes et des nouveaux venus. Nous disputerons un match décisif contre le CSS qui n’a plus rien à perdre et toute la pression est sur mes joueurs qui doivent apprendre à gérer ce genre de situation. Notre objectif est clairement de gagner et espérer un résultat en notre faveur au terme du match entre Al Ittihad et Al Shorta ».

GnetNews