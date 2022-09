Charles III, nouveau souverain du Royaume-Uni : « La reine est morte, vive le roi »

Le prince Charles devient le roi du Royaume-Uni à l’âge de 73 ans, selon l’ordre de succession de monarchie britannique.

Après le décès de sa mère, la reine Elizabeth II, le jeudi 08 septembre au soir, Charles III est désormais le souverain, du Royaume-Uni. Il est également chef du Commonwealth, une organisation intergouvernementale regroupant cinquante-six États.

Né le 14 novembre 1948 à Londres, fils aîné de la reine Élisabeth II et du prince Philip, il est intronisé en 1968 prince de Galles.

Du vivant de sa mère, le prince Charles remplissait plusieurs prérogatives du palais, que lui cédait sa défunte mère ; c’est lui qui représentait la monarchie britannique à l’étranger.

Charles III a exprimé hier, un moment de grande tristesse, suite au décès de sa mère et sa majesté la reine.

La nouvelle Première ministre britannique, Liz Truss, que la défunte reine a chargé deux jours avant sa disparition de former un nouveau gouvernement pour le Royaume-Uni, a salué hier soir le nouveau roi.

« Aujourd’hui, la Couronne passe, comme elle l’a fait pendant plus de mille ans, à notre nouveau monarque, notre nouveau chef d’État, Sa Majesté le roi Charles III », a-t-elle souligné.

L’intronisation de Charles III interviendra dans quelques semaines, une fois dépassée la période de deuil et le traumatisme de la mort de la Reine Elizabeth.

Charles III est considéré, par les observateurs et spécialistes de la monarchie, comme un roi de transition étant donné qu’il a accédé au trône à un âge avancé, son défi est de rassembler le Royaume-Uni et d’en préserver l’unité, chose que faisait excellemment sa défunte mère, une reine populaire et adulée.

La reine Elizabeth II est décédée le soir du jeudi 08 septembre 2022, à l’âge de 96 ans, dans sa résidence d’été de Balmoral, en Ecosse. Sa disparition a plongé la Grande-Bretagne dans une profonde tristesse. Depuis, les hommages se succèdent pour louer les qualités de la défunte et salué sa mémoire.

La regrettée souveraine sera inhumée, dans quelques jours, lors de funérailles nationales, où sont attendus des dirigeants du monde entier.

Gnetnews