Christian Karembeu : « La CMC est une compétition qui change la vie d’un joueur »

L’ex-footballeur international français Christian Karembeu a indiqué, dans une déclaration accordée aux médias tunisiens, ce samedi, que toute la Tunisie doit soutenir l’Espérance sportive de Tunis, lors de la Coupe du monde aux Etats-Unis.

« Pourquoi ? Parce que c’est le seul représentant de la Tunisie et du football tunisien et qu’il va affronter les plus grands clubs européens, asiatiques et latino-américains et peut-être le Real Madrid, pourquoi pas ? », a-t-il précisé.

Il a ajouté que l’EST a une belle équipe qui mérite d’aller très loin en cette Coupe du monde. « Tous les joueurs rêvent de jouer une Coupe du monde, participer à ce genre de compétition peut changer la vie d’un joueur », a-t-il dit.