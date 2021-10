CL-AFR : L’Espérance de Tunis et Al Ittihad dos à dos

Al Ittihad Tripoli et l’Espérance Sportive de Tunis ont fait match nul 0 à 0, dimanche soir à Benghazi, pour le compte des seizièmes de finale aller de la ligue des champions d’Afrique. Le représentant tunisien a dominé les débats en seconde période et aurait pu trouver la faille mais Chaâlali et Iwuala ont vu leurs tirs s’écraser sur le poteau. Tout se jouera à Rades la semaine prochaine.

GnetNews