CL-EURO : Le Real, jusqu’au bout du suspense !

La soirée de mercredi en Ligue des Champions UEFA a livré son verdict avec les derniers matchs retour des huitièmes de finale.

Arsenal et Aston Villa ont validé leur qualification sans trembler, tout comme le Borussia Dortmund.

Le Real Madrid, de son côté, a décroché son ticket après une séance de tirs au but tendue face à l’Atlético. Les Merengues ont fini le match et les prolongations avec un retard d’un but. Mais, ils ont fini par passer au terme de la séance des tirs au but (2/4).