Cl-EURO : Match entier pour Ghram contre le Bayern ! Les résultats de mardi

Le Bayern de Munich est allé s’imposer à Gelsenkirchen en Allemagne face au Chakhtior Donetsk. Le défenseur international tunisien, Alaeddine Gharam a disputé le match entier et a provoqué le pénalty qui a permis à Olise de marquer le troisième but pour les Bavarois qui l’ont emporté (1/5) et qui prennent la deuxième place du classement à l’Inter Milan qui a perdu contre Leverkusen (1/0).

Mal classé, le PSG s’est replacé après avoir dominé Salzbourg (0/3). Le Real Madrid a lui aussi pris une bouffée d’oxygène après une victoire difficile sur le terrain de l’Atalanta (2/3). Réalisations de Mbappe, Vinicius et Bellingham.

Le premier match de cette sixième journée s’est terminé sur une victoire de Liverpool (1/0) face à Gérone.