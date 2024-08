Clôture de la formation des nouveaux membres des instances régionales de l’ISIE

Farouk Bouasker, président de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Élections (ISIE), a présidé ce jeudi 29 août 2024 à Monastir la cérémonie de clôture de la session de formation organisée par l’Instance au profit des nouveaux membres des instances régionales et des directeurs régionaux, dans le cadre de la préparation des élections présidentielles de 2024.

Dans son discours de clôture, le président de l’Instance a félicité les nouveaux membres des instances régionales pour leur engagement et a souligné l’importance de leur rôle dans la réussite de ce processus électoral. Il a insisté sur la rigueur et l’impartialité nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, rappelant l’importance du respect de la loi sans discrimination.

Farouk Bouasker a également mis l’accent sur l’importance de la communication et de la coordination entre les membres des instances régionales et le conseil de l’Instance. Il les a encouragé à entamer immédiatement leurs missions avec responsabilité et détermination, en collaboration avec les coordinateurs régionaux, afin de garantir les conditions nécessaires au succès de cette échéance électorale nationale. L’objectif est d’assurer une campagne électorale propre et équitable, permettant aux électeurs de s’exprimer librement, sans aucune influence ou manipulation de leurs choix.

La session de formation s’est conclue par la prestation de serment des nouveaux membres des instances régionales, en présence du président et des membres du conseil de l’Instance.

Gnetnews