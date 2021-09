Club Africain : Dkhili évoque les raisons de son départ

L’ancien portier du Club Africain, Atef Dkhili, a déclaré à IFM, mercredi soir, qu’avant son départ, il n’a reçu aucun salaire pendant trois ans. Il a ajouté que la direction du club de Bab Jedid ne s’est réunie qu’une seule fois avec lui depuis la fin de son contrat : « ça n’a duré qu’une demie heure et j’ai exigé qu’on me verse tous mes salaires. Si les responsables tenaient à moi, ils aurait fait en sorte qu’on se réunisse plus d’une fois ».

En ce qui concerne la résiliation de son contrat avec le Stade Tunisien, l’international tunisien a précisé qu’il a reçu une offre très intéressante qu’il est en train d’étudier. Entre temps, il continue à s’entraîner au ST.