Club Africain : Grave blessure pour Saber Khelifa

L’attaquant du Club Africain, Saber Khelifa, a contracté une grave blessure lors du match opposant son équipe à l’Etoile Sportive du Sahel, samedi après-midi. L’ancien international, blessé suite à un contact avec le portier étoilé, Ali Jemal, a été rapidement transféré vers l’hôpital de Ben Arous. Selon le médecin du CA, il souffre d’une fracture au niveau du péroné. Il sera opéré et observera entre trois et six mois de repos.

GnetNews