Club Africain : Lassaâd Dridi sur un siège éjectable

Une victoire, un match nul et une défaite. Les quatre points au compteur du Club Africain après trois journées de championnat de semblent pas satisfaire la direction des Rouges et Blancs et particulièrement le président Abdessalam Younssi.

Selon des sources proches du parc A, le dirigeant clubiste penserait déjà au remplaçant de Dridi. Les noms qui seraient sur la shortlist sont majoritairement tunisiens. Le coach clubiste est clairement sous la menace du limogeage et n’a plus le droit à l’erreur.

GnetNews