Club Africain-Mercato : Youssef Eulmi gèle les espoirs des supporters

Le président du Club Africain a déclaré, dans une vidéo publiée sur la page officielle du club que la stratégie la plus raisonnable serait de conserver l’effectif actuel pour la saison prochaine, sans recruter de nouveaux joueurs. La raison ? : « Pour lever la sanction de l’interdiction de recrutements, nous avons besoin d’un budget de plus de 4 millions de dinars. Nous préférons investir dans de grandes compétences dans le staff technique. La Coupe de la CAF ? Nous allons y participer et joueur nos chances à fond ».

