Club Africain : Mikari et Nater saisissent les comptes bancaires

Après avoir menacé la direction du Club Africain, Stépahne Houcine Nater et Yassine Mikari sont passés à l’action. Selon Hakaekonline, les deux joueurs, qui réclament plus de six cent mille dinars chacun, ont chargé leur avocat, Ali Abbes, de saisir les comptes bancaires du club de Bab Jedid. Cette démarche a privé le CA de ses revenus du sponsoring.