CMC 2025 : Voici la prime pour chaque victoire !

Des sources médiatiques ont révélé le montant des gains que chaque équipe recevra pour chaque victoire ou match nul, lors de la phase de groupes du Mondial des clubs, qui se déroulera du 14 juin au 13 juillet 2025, aux États-Unis.

Ainsi, l’Espérance sportive de Tunis recevra la somme de 2 millions de dollars (soit environ 6,2 millions de dinars) pour chaque victoire contre l’un des adversaires de son groupe (Flamengo, Club León ou Chelsea).

En cas de trois victoires en phase de groupes, les Sang et Or obtiendront six millions de dollars, l’équivalent de 18.6 millions de dinars.

Pour tout match nul, chaque équipe recevra un million de dollars (3.1 millions de dinars).