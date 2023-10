La Tunisie saura relever les dÃ©fis, et parviendra Ã  Ã©vacuer ceux qui tentent d’en abuser (KaÃ¯s SaÃ¯ed)

La Tunisie saura relever les défis, et parviendra à évacuer ceux qui tentent d’en abuser (Kaïs Saïed)

Le président de la république, Kaïs Saïed, a réitéré hier, dimanche 15 Octobre, son soutien indéfectible à la cause palestinienne, se disant persuadé que toute « la Palestine sera libérée du dernier soldat sioniste, comme c’était le cas de Bizerte, qui s’est libéré du dernier soldat français. »

Le chef de l’Etat a récusé, lors de la célébration du 60ème anniversaire de la fête de l’évacuation, les allégations selon lesquelles la résistance est en train tuer des enfants, mettant en garde les peuples arabes contre le fait d’intérioriser la culture de la défaite ; « la victoire ou le martyr, soit on vit fier et digne, soit on meurt en martyr », a-t-il asséné dans une vidéo postée sur la page officielle, Facebook, de la présidence.

« Nous œuvrons à ce que la Palestine soit indépendante, et à ce qu’elle parvienne à évacuer ceux qui assassinent tous les jours les enfants palestiniens », a-t-il souligné.

« C’est la première fois dans l ‘histoire du conflit arabo-israélien, qu’un président de la république ait une position aussi honorable et héroïque, » a affirmé, en substance, le président de l’Assemblée des représentants du peuple, dans ses échanges avec le chef de l’Etat, au moment où il saluait les hauts responsables politiques, chefs militaires et cadres régionaux sur la place de l’évacuation à Bizerte.

Ce faisant, Kaïs Saïed s’est engagé « à débarrasser la Tunisie de tous ceux qui tentent d’en abuser, et qui ont renié le sacrifice des martyrs, comme on a réussi à évacuer les forces coloniales de Bizerte ».

Il a réitéré son attachement à « sa position de principe », signalant que « la Tunisie est capable de surmonter les défis ».

Le président a réaffirmé « la loyauté de la nation aux générations qui se sont sacrifiées et ont payé de leur vie, pour l’invulnérabilité de la patrie », promettant de préserver l’indépendance de la Tunisie, et de permettre aux Tunisiens de vivre fiers et la tête haute.

