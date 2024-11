Commission parlementaire sur l’importation de cafÃ© et de thÃ©

Commission parlementaire sur l’importation de café et de thé

Les commissions des finances et du budget de l’Assemblée des représentants du peuple et du Conseil national des régions et des districts ont tenu une réunion lundi pour examiner les dispositions de l’article 27 du projet de loi de finances 2025.

Lors des débats autour de l’article 30, les représentants de l’Office tunisien du commerce ont exprimé leurs préoccupations concernant la détérioration de la situation financière de l’organisme, largement affectée par la flambée des prix sur les marchés internationaux. Pour remédier à ces difficultés, il a été proposé d’accorder temporairement aux opérateurs privés la possibilité d’importer des quantités limitées de café et de thé, tout en bénéficiant d’allégements fiscaux.

Cette mesure, selon les responsables, vise à garantir un approvisionnement continu, à constituer un stock stratégique, et à réduire la contrebande. Ils ont également assuré qu’elle n’aura pas d’impact sur les prix à la consommation et restera strictement encadrée.

Cependant, les députés ont insisté sur la nécessité d’un contrôle rigoureux pour éviter tout monopole et réguler les prix. Ils ont aussi soulevé la question de la libéralisation du secteur, toujours en suspens malgré les difficultés qu’il traverse.

Les parlementaires ont soutenu que cette initiative pourrait améliorer la rentabilité des petits importateurs, tout en appelant à un soutien renforcé aux cafés populaires, principaux bénéficiaires de ces produits essentiels.

