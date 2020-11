Compo Roll, ou comment transformer les DÃ©chets domestiques en fertilisant

Compo Roll, ou comment transformer les Déchets domestiques en fertilisant

Afin d’encourager la valorisation des déchets domestiques, et dans le but de sensibiliser et d’ancrer les petites habitudes écologiques qui changent tout dans notre quotidien, Ghalia Damak, ingénieur spécialisée dans l’environnement et le développement durable, diplômée de l’Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie (INSAT), a lancé son projet Compo Roll. Son objectif étant de fabriquer des composteurs domestiques dans le but de « rendre à la nature ce qu’elle nous doit » !

En effet, chaque année, les Tunisiens produisent 2.8 millions de tonnes de déchets domestiques, dont 70% proviennent de matières organiques. 50% de ces restes de cuisine et du jardin, est compostable. A l’aide de l’outil Compo Roll, ces déchets organiques peuvent être transformés en des engrais fertilisants riches en minéraux, bénéfiques pour nourrir la terre.

« Tant d’ordures sont cumulées dans tous les coins de nos quartiers. Pourquoi pas commencer par les réduire à l’échelle familiale et à domicile ? », propose Ghalia Damak.

« A vrai dire, les municipalités tunisiennes ont déjà eu recours à ce genre de solution, grâce à l’Agence nationale de la gestion des déchets (ANGED), qui a installé dans plusieurs collectivités des composteurs de proximité. Mais en vain, les citoyens ont trouvé du mal à s’en servir, surtout que les cultures de la protection de la nature et du développement durable, ne sont pas encore ancrées dans notre société ».

Dans une interview accordée à Gnetnews, Ghalia Damak, cette jeune écolo, nous a dévoilé l’utilité des déchets compostables, et comment les transformer à l’aide du Compo Roll en un fertilisant préparé gratuitement, chez soi !

Quels sont les déchets domestiques compostables ?

Les déchets de cuisine tels que les épluchures de fruits et légumes, mares de café ou de thé, fanes de légumes, carton (riches en Carbonne), déchets de menuiserie… Ainsi que les déchets végétaux de jardin feuilles mortes, petites branches…Toutes ces matières sont compostables et peuvent être transformées en fertilisants de terre, utilisables dans les jardins, potagers, et bacs à fleurs.

Quels sont les produits non compostables ?

Le plastique, verre, métaux et les emballages alimentaires ne sont pas compostables. Seules les matières organiques peuvent être transformées en fertilisant organique.

En Tunisie par exemple, les emballages en carton coloré des œufs qu’on achète dans les magasins, ne sont pas compostables. En effet, pour s’initier au compostage, les Tunisiens doivent savoir que nos déchets sont différents de ceux des européens, qui compostent à domicile, quasiment tous leurs restes d’assiettes (nourriture végétale sèche et naturelle). Nous avons des habitudes alimentaires différentes, c’est-à-dire que les restes de nos assiettes contiennent des matières très humides et composées, comme les sauces ou encore les fruits d’été comme les melons et les pastèques…

Pour obtenir un compost optimal, et pour que le processus de décomposition s’enclenche correctement, il faut que les déchets ne soient ni trop secs ni trop humides, sinon le mélange développera une mauvaise odeur, et ne donnera pas d’engrais.

Comment fabriquer un fertilisant de terre, en minimisant au maximum les coûts ?



Pour nourrir et fertiliser gratuitement les plantes, fleurs du jardin, potagers du balcon et de la maison, le Compo Roll, cet accessoire écologique est le meilleur moyen d’y parvenir. Il s’agit d’un composteur qui peut réduire jusqu’à 50% de nos déchets.

Le Compo Roll est un composteur rotatif, facile à utiliser. Fabriqué d’une manière artisanale en Tunisie, ayant un tambour à base de PEHD (pothylène de haute densité), résistant à l’eau et aux rayons UV. il dispose de deux compartiments pouvant accueillir jusqu’à 60 litres chacun. Le Compo Roll est aussi muni de deux ouvertures d’aération laissant entrer l’oxygène qui favorise et accélère la décomposition des déchets.

Mode d’emploi : L’utilisateur doit introduire les déchets avec des proportions équilibrées à partir des ouvertures. A l’aide d’une manivelle manuelle, il doit remuer le mélange, en moyenne une fois par semaine pour activer le compostage.

Afin d’obtenir un résultat optimal, c’est-à-dire un fertilisant prêt à l’emploi, il faut attendre au moins 2 mois. C’est la période nécessaire pour la décomposition et fermentation…On laisse faire la nature !

Où installer le Compo Roll ?

Le compo Roll fait 80 cm de hauteur et 1 mètre de largeur. J’ai opté pour un aspect esthétique moderne, qui va bien avec un décor extérieur du jardin, ou encore du balcon. Il est facile de le placer à l’intérieur d’un appartement ou à l’extérieur de la maison. Il reste quand même préférable qu’il soit exposé au soleil dans un jardin.

Quant à la recette pour un compostage réussi, l’experte en écologie et en développement durable, a promis ses abonnés de la page Facebook Compo Roll, de leurs communiquer bientôt des vidéos explicatives, à ce sujet.

Propos recueillis par Emna Bhira