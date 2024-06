Conférence des Gouverneurs des Banques Centrales francophones : Fethi Zouhair Nouri met en avant les réussites de la BCT

Lors de la conférence des Gouverneurs des Banques Centrales francophones, qui s’est tenue à Bruxelles les 30 et 31 mai 2024, Fethi Zouhair Nouri, Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), a participé le jeudi 30 mai à un panel intitulé « Les banques centrales francophones face à de nouveaux défis : quelles réponses ? ».

Dans son intervention, Fethi Zouhair Nouri a souligné l’efficacité de la Banque Centrale de Tunisie dans la mise en œuvre de ses politiques monétaire et de change. Selon un communiqué de la BCT, il a déclaré : « Grâce à une politique monétaire rigoureuse et à une gestion efficace des réserves de change, la BCT a réussi à contenir les pressions inflationnistes et à maintenir une stabilité relative de la monnaie nationale vis-à-vis des principales devises, malgré un contexte économique globalement difficile et incertain. »

Cette conférence a été l’occasion pour les représentants des banques centrales francophones de discuter des défis actuels et des réponses adaptées dans un environnement économique en constante évolution.

Gnetnews