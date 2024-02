ConfÃ©rence ministÃ©rielle de l’OMC : NÃ©gociations intenses pour renforcer le commerce et la coopÃ©ration internationale

Conférence ministérielle de l’OMC : Négociations intenses pour renforcer le commerce et la coopération internationale

La délégation tunisienne a pris part, le mardi 27 février 2024, aux séances de négociations portant sur la pêche maritime et la réforme des règles commerciales dans l’agriculture, dans le cadre de la 13ème Conférence ministérielle de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC).

Selon un communiqué du ministère, Mme Khaltoum Ben Rajab Ministre du Commerce et du Développement des Exportations, et Chef de la délégation tunisienne, a souligné l’importance d’aboutir à un accord global sur la pêche maritime, mettant en avant le principe de responsabilité partagée et différenciée. Elle a insisté sur le fait que les pays responsables en premier lieu de l’épuisement des ressources marines doivent assumer la plus grande responsabilité. Cela permettrait à la Tunisie de poursuivre ses politiques de développement et de réforme dans le secteur, tout en protégeant les moyens de subsistance des pêcheurs et des catégories sociales liées à l’activité de la pêche, tout en assurant la sécurité alimentaire nationale.

Par ailleurs, la ministre a souligné l’importance de donner à la Tunisie un traitement spécial et différencié plus flexible dans les négociations agricoles, en tant que pays exportateur de produits alimentaires. « Cela offrirait à la Tunisie une marge de manœuvre significative pour protéger le secteur agricole et travailler sereinement au développement et à l’amélioration de sa compétitivité », lit-on dans le même communiqué.

En marge des séances de négociations, Klathoum Ben Rejab a rencontré M. Ryad Mezzour, Ministre de l’Industrie et du Commerce du Royaume du Maroc. Les deux ministres ont échangé des points de vue et examiné les positions sur les différentes questions soumises au Congrès Ministériel. Ils ont salué la convergence importante des positions des deux pays sur divers sujets abordés lors du congrès.

En outre, la ministre s’est entretenue avec son homologue saoudien. Cette réunion a été l’occasion pour exprimer leur entière satisfaction quant aux résultats du Comité Technique Économique Mixte Tunisie-Arabie Saoudite qui s’est tenu les 26 et 27 décembre 2023 à Tunis. Les deux parties ont exprimé leur soutien aux travaux de l’équipe mixte tuniso-saoudienne chargée d’élaborer une feuille de route pour renforcer la coopération économique et commerciale entre les deux pays.

Cette rencontre a également abordé les moyens de renforcer la coopération dans le secteur du tourisme, du transport maritime, du domaine de la santé, et d’améliorer le climat des affaires. Le ministre saoudien a exprimé le soutien du Royaume à la mise en œuvre des réformes entreprises par la Tunisie, notamment dans la numérisation des circuits de distribution et des services administratifs, et a encouragé les investissements saoudiens dans des secteurs clés tels que le textile (filage et tissage au profit des usines tunisiennes), les composants automobiles, et les services.

La présidente de la délégation tunisienne a également rencontré M. Mustafa Tuzcu, Vice-ministre du Commerce turc, et Chef de la délégation turque au congrès. Les discussions ont porté sur les préparatifs du Forum économique tuniso-turc prévu à Istanbul fin mai et début juin 2024. Ce forum sera une opportunité pour présenter les opportunités d’investissement en Tunisie aux hommes d’affaires et aux investisseurs turcs, marquant ainsi le point de départ pour attirer les investissements turcs dans des secteurs stratégiques tels que le textile, les composants automobiles, et les services.

Gnetnews