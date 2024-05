ConfÃ©rence sur la politique Ã©trangÃ¨re tunisienne : Nabil Ammar met en avant la souverainetÃ© et les causes justes

Conférence sur la politique étrangère tunisienne : Nabil Ammar met en avant la souveraineté et les causes justes

Nabil Ammar, Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, a donné une conférence intitulée « La politique étrangère tunisienne: consacrer la souveraineté nationale et défendre les causes justes ». Cette intervention s’est tenue à l’Institut Supérieur de l’Histoire de la Tunisie Contemporaine, à l’occasion de la Journée Nationale de la Diplomatie et du 68ème anniversaire de la création du Ministère des Affaires Étrangères.

Dans son discours, M. Ammar a souligné l’importance de la continuité entre la génération des Pères fondateurs de la diplomatie tunisienne et les diplomates actuels, partageant les mêmes principes fondateurs de la politique étrangère tunisienne depuis l’indépendance. Il a mis en avant la diplomatie tunisienne comme un outil essentiel pour atteindre les objectifs de l’État, défendre les intérêts vitaux du pays et préserver sa souveraineté. Il a réaffirmé l’engagement de la Tunisie à traiter ses partenaires sur une base d’égalité, de respect mutuel et d’intérêt commun.

M. Ammar a également insisté sur l’importance d’un consensus national autour des grandes lignes de la politique étrangère tunisienne, avertissant contre l’ingérence étrangère et les tentatives de division interne. Il a rappelé l’engagement de la Tunisie à renforcer la paix régionale et à soutenir des causes justes, notamment la cause palestinienne, rejetant toute forme d’ingérence étrangère sous couvert de démocratie et de droits de l’Homme.

En outre, le Ministre a souligné l’importance de la diaspora tunisienne et des compétences tunisiennes à l’étranger, qu’il considère comme un atout précieux pour le développement national. Il a mis en lumière les efforts du ministère pour améliorer les services consulaires et promouvoir la numérisation, annonçant la préparation d’un forum national des compétences tunisiennes à l’étranger.

Lors de la discussion qui a suivi la conférence, M. Ammar a affirmé que la Tunisie est ouverte à tous les partenaires internationaux et refuse de s’aligner sur des axes politiques, soutenant l’application du droit international pour tous sans exception.

Gnetnews