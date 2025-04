Congrès d’Ettakatol : Khalil Zaouia réélu secrétaire général

Le parti Ettakatol a tenu son quatrième congrès les 19 et 20 avril 2025. À l’issue de la séance de clôture, dimanche 20 avril, Khalil Zaouia a été réélu au poste de secrétaire général du parti.

La cérémonie d’ouverture, qui s’est déroulée le samedi 19 avril, a réuni de nombreux militants, personnalités politiques et défenseurs des droits humains venus de Tunisie, du monde arabe et d’Afrique. Parmi les invités, on note la présence de Mustapha Barghouthi, secrétaire général de l’Initiative nationale palestinienne.

Le congrès a également permis l’élection des membres du nouveau Conseil national d’Ettakatol, marquant ainsi un renouvellement important au sein de la structure du parti.

Gnetnews