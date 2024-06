Conseil ministériel restreint sur la réussite des moissons et la préparation de la saison agricole 2024-2025

Le Chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a présidé ce lundi 10 juin 2024 au Palais du gouvernement à la Kasbah, un conseil ministériel restreint dédié à la réussite de la saison des récoltes et de collecte des céréales 2023-2024, ainsi qu’au programme de stockage régulateur des pommes de terre pour la saison 2024 et à la préparation de la saison agricole 2024-2025. Étaient présents le ministre de l’Intérieur, Khaled Nouri, la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, la ministre du Commerce et du Développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb, et le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Abdelmonem Belaati.

Dans son discours inaugural, Hachani a souligné l’importance de l’agriculture en tant que pilier de la sécurité alimentaire et symbole de souveraineté nationale. Il a insisté sur la nécessité de créer des conditions optimales, notamment logistiques, pour assurer le succès de la saison des récoltes et de collecte des céréales, ainsi que pour mettre en œuvre le programme de stockage régulateur des pommes de terre de consommation. Il a également mis l’accent sur une préparation minutieuse pour la prochaine saison agricole.

Le ministre de l’Agriculture, Abdelmonem Belaati, a présenté un rapport détaillé sur ces sujets. Après discussions, plusieurs décisions ont été prises :

– Maintenir le même prix d’achat des céréales que celui de la récolte 2023, avec l’approbation de l’octroi d’une prime exceptionnelle pour la récolte 2024. Cette prime, destinée aux quantités de céréales livrées aux collecteurs, comprendra le prix de base et une prime de livraison rapide, en insistant sur le respect des critères de qualité.

– Approuver le programme de formation d’un stock régulateur de pommes de terre pour la saison 2024, afin de protéger les producteurs contre la baisse des prix, maintenir l’équilibre du secteur de la pomme de terre, réduire les quantités importées et préserver le pouvoir d’achat des consommateurs.

Gnetnews