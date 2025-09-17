Conseil ministériel sur la transformation numérique : Cap sur une administration moderne et transparente

La cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, a présidé, mardi 16 septembre 2025, un conseil ministériel consacré à l’examen de l’avancement des projets de transformation numérique de l’administration.

Cette réunion s’inscrit dans la continuité du conseil ministériel du 24 mai dernier portant sur le programme économique et social de l’État, dont la digitalisation constitue l’un des piliers majeurs.

En ouverture des travaux, la cheffe du gouvernement a insisté sur la nécessité d’accélérer la transition vers une administration moderne reposant sur les données ouvertes et l’intelligence artificielle. Selon elle, la numérisation représente un levier stratégique pour renforcer la transparence, améliorer la qualité des services rendus aux citoyens et aux entreprises, et accroître la compétitivité de la Tunisie sur les plans régional et international. Elle a également souligné que la digitalisation contribue directement à la lutte contre la corruption et s’inscrit dans les orientations du président de la République, Kaïs Saïed.

De son côté, le ministre des Technologies de la communication, Sofiane Hemissi, a présenté un état d’avancement des projets en cours. Le programme de transformation numérique 2025-2026 comprend 138 projets répartis autour de quatre axes :

-Transformation numérique de l’administration (99 projets) visant le développement des services en ligne, la généralisation de l’interopérabilité entre systèmes et l’accélération de la modernisation des systèmes d’information.

-Promotion de l’économie numérique (18 projets) incluant l’exploitation de l’intelligence artificielle, la formation dans les métiers du digital, le développement de l’e-commerce, le soutien à l’innovation et à l’entrepreneuriat, ainsi que la promotion du paiement électronique et de l’inclusion financière.

-Cybersécurité et confiance numérique (12 projets) axés sur le renforcement de la sécurité des systèmes et la consolidation de la confiance numérique.

-Infrastructures numériques (9 projets) portant sur l’extension de la couverture réseau et la modernisation des équipements de communication, notamment au sein des administrations.

Les discussions ont également porté sur les difficultés rencontrées par certaines structures dans la mise en œuvre des projets, et sur les solutions à adopter pour en assurer la réussite.

À l’issue du conseil, plusieurs recommandations ont été retenues, parmi lesquelles : l’intégration des projets numériques à la plateforme nationale de suivi des projets publics, la mise en place de tableaux de bord nationaux et sectoriels, la généralisation de l’interopérabilité entre ministères et organismes publics, le développement des moyens de paiement électronique, ainsi qu’une campagne nationale de communication pour informer les citoyens sur les services digitaux disponibles.

Un accent particulier a été mis sur la nécessité de classifier les données publiques, de renforcer leur gouvernance et d’adopter une politique nationale des données ouvertes, condition essentielle pour exploiter pleinement les potentialités de l’intelligence artificielle, notamment dans la détection précoce de la corruption et de l’évasion fiscale.

En conclusion, la cheffe du gouvernement a annoncé qu’une vision nationale unifiée pour la transformation numérique 2026-2030 sera prochainement élaborée. Celle-ci fixera les priorités, les objectifs et un calendrier clair, en mettant l’accent sur l’expérience utilisateur et la réingénierie des procédures comme préalable indispensable à toute démarche de numérisation.

