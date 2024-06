Conseil ministériel sur le projet de la « Ville Médicale des Aghlabides » à Kairouan

Ce mercredi 19 juin 2024, M. Ahmed Hachani, Chef du Gouvernement, a présidé une réunion du Conseil Ministériel au Palais du Gouvernement à la Kasbah. Cette réunion était consacrée au suivi du projet de la « Ville Médicale des Aghlabides » à Kairouan. Étaient présents M. Mustapha Ferjani, Ministre Conseiller auprès du Président de la République, M. Khaled Nouri, Ministre de l’Intérieur, Mme Sihem Boughdiri Nemsia, Ministre des Finances, M. Kamel Madouri, Ministre des Affaires Sociales, Mme Feryal Al-Wargi Al-Sibai, Ministre de l’Économie et de la Planification, M. Ali Mrabet, Ministre de la Santé, M. Moncef Boukthir, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et chargé de la gestion du Ministère des Affaires Culturelles, Mme Sarah Zaafrani Zenzeri, Ministre de l’Équipement et de l’Habitat et chargée de la gestion du Ministère des Transports, M. Lotfi Diab, Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, et M. Fathi Zouhair Nouri, Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie.

Lors de l’ouverture de la séance, le Chef du Gouvernement a souligné l’importance de ce projet pour réduire les disparités régionales. « La « Ville Médicale des Aghlabides » sera une ville médicale pluridisciplinaire, durable et intégrée », a-t-il indiqué.

La réunion a inclus une présentation des composantes du projet, un suivi des décisions du Conseil Ministériel Restreint du 3 avril 2024, ainsi que des étapes restantes pour la création de la société « Ville Médicale des Aghlabides de Kairouan » et de ses principales missions. Le dossier des études dédiées à ce projet a également été examiné.

Gnetnews