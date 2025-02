Conseil SupÃ©rieur de lâ€™Investissement: Kamel Maddouri insiste sur un climat propice aux investisseurs

Conseil Supérieur de l’Investissement: Kamel Maddouri insiste sur un climat propice aux investisseurs

Le Chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a présidé, ce mardi 11 février 2025 à la Kasbah, la première réunion du Conseil Supérieur de l’Investissement pour l’année en cours. Cette session a été consacrée au suivi des projets stratégiques et à l’examen de nouvelles initiatives destinées à dynamiser l’économie nationale.

Dans son intervention, Kamel Maddouri a souligné que l’amélioration du climat des affaires est un élément clé de la vision de réforme globale du Président de la République, Kaïs Saïed. Il a insisté sur l’importance d’une approche durable et équitable, favorisant l’entrepreneuriat privé et la création d’emplois de qualité.

Vers une nouvelle dynamique d’investissement

Le Conseil a mis l’accent sur la nécessité d’assouplir les procédures administratives, d’accélérer la réalisation des projets et de moderniser la gouvernance économique. Une priorité a été donnée à la simplification des démarches, à la levée des obstacles bureaucratiques et à l’adoption d’une culture proactive de soutien aux investisseurs. L’objectif est de renforcer l’attractivité de la Tunisie en misant sur les secteurs à forte valeur ajoutée, tels que les nouvelles technologies, l’innovation, l’intelligence artificielle et les exportations.

Des projets stratégiques pour booster l’économie

Les membres du Conseil ont examiné l’état d’avancement des décisions prises lors de la session du 30 octobre 2024 et ont approuvé l’examen de trois nouveaux projets d’envergure nationale, représentant 337,3 millions de dinars d’investissement et la création de 1 274 emplois.

Parmi les initiatives phares figure la restructuration d’un centre de recherche et développement spécialisé en électronique automobile, qui devrait générer près de 1 000 emplois hautement qualifiés. Le Conseil a également étudié les moyens d’optimiser la gestion des pôles et parcs industriels et technologiques, afin de maximiser leur contribution au tissu économique national.

Des réformes législatives en perspective

Le Chef du gouvernement a insisté sur l’urgence de réviser les textes réglementaires entravant l’investissement et d’accélérer la finalisation de la loi transversale sur la relance de l’investissement. Cette réforme vise à doter le pays d’un cadre juridique plus souple et incitatif pour les entreprises et les investisseurs.

