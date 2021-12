Contrats de lobbying: I Watch accuse Ennahdha de vouloir manipuler l’opinion publique

L’organisation I Watch a tenu à clarifier certains faits sur l’affaire des contrats de lobbying contractés par le parti Ennahda pendant les élections de 2019. Le communiqué de I Watch intervient après la conférence de presse organisée par le mouvement islamiste, ce lundi, et durant laquelle les responsables ont nié l’existence de ces contrats.

Ainsi, l’ONG rappelle que les preuves de l’existence de ces contrats existent bel et bien et qu’ils sont publiés sur le site officiel du Département de la Justice des Etats-Unis. L’organisation a appelé la justice assumer ses responsabilités dans cette affaire, soulignant qu’il s’agit de financement étranger « suspect » et de « source inconnue ».

La valeur des contrats conclus par Ennahdha entre 2014 et 2021 serait estimée à 778,259,05 de dollars, selon l’ONG.

Par ailleurs, I Watch indique que d’autres contrats de la sorte ont également été établis par les partis Qalb Tounes de Nabil Karoui et Aich Tounsi de Olfa Tarres et d’ajouter que l’ONG avait bien pris le soin de transmettre les éléments aux autorités judiciaires compétentes.

Gnetnews