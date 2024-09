Contrôle des fournitures scolaires à Béja : Saisie de 3 000 cahiers subventionnés

Dans le cadre d’une campagne de contrôle menée à l’occasion de la rentrée scolaire, les autorités du gouvernorat de Béja ont saisi environ 3 000 cahiers subventionnés et relevé 10 infractions liées à la dissimulation de marchandises. Cette opération vise à garantir la disponibilité des fournitures scolaires à des prix réglementés.

Selon Abdelkader Ben Fraj, directeur de la qualité, du commerce et des services à la direction régionale du commerce, 80 % des cahiers et manuels scolaires subventionnés sont actuellement disponibles dans la région. Toutefois, un léger manque a été constaté concernant certains manuels destinés aux élèves de première et deuxième année du secondaire. M. Ben Fraj a assuré que ces ouvrages seront livrés avant la rentrée scolaire.

En ce qui concerne les prix des cahiers subventionnés, ceux-ci resteront stables et ne connaîtront aucune augmentation. Depuis le début du mois dernier, 42 équipes de contrôle économique ont été déployées pour inspecter les points de vente de fournitures scolaires et poursuivront leurs efforts tout au long du mois de septembre afin de veiller au respect des réglementations en vigueur.

