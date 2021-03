Coronavirus : La Tunisie accÃ©lÃ¨re sa campagne de vaccination, contaminations et dÃ©cÃ¨s en hausse

Coronavirus : La Tunisie accélère sa campagne de vaccination, contaminations et décès en hausse

La campagne de vaccination contre le Coronavirus s’accélère en Tunisie pour venir à bout de ce virus, qui évolue en dents de scie, faisant durer cette deuxième vague.

Un lot de 93 600 doses du vaccin américano-allemand, Pfizer-BionTech est arrivé hier à Tunis, deuxième type d’injection anti-covid réceptionné par le pays, après le vaccin russe Spoutnik. Les contingents vont se succéder, et les autorités sanitaires multiplient les appels aux Tunisiens pour s’inscrire sur la plateforme Evax, et se faire vacciner, afin que les objectifs tracés soient atteints, soit la vaccination de 3 millions de Tunisiens en Juin prochain, et de 50 % de la population à la fin de l’année.

Pour ce qui est de l’évolution de l’épidémie, les indicateurs positifs reconnus et soulignés, sont loin de confirmer un fléchissement irréversible.

A la date du 16 Mars, les contaminations et les décès sont repartis, quelque peu, à la hausse.

Le ministère de la Santé indique que 766 nouveaux cas ont été dépistés positifs au coronavirus, faisant passer le bilan à 243 439 contaminations.

A la même date, 620 nouvelles guérisons ont été enregistrées, ramenant le nombre à 210 375 personnes rétablies.

Le bilan des décès continue à s’alourdir, avec 8463 disparitions des suites du virus, dont 34 signalées le même jour.

Les hôpitaux et les cliniques accueillent, à ce stade, 1018 malades infectés au virus, 264 sont placés en soins intensifs, et 95 sous oxygène.

Au total, 10 921 patients ont été pris en charge dans les établissements hospitaliers, 32 y étaient admis les dernières 24 heures.

Quelque 1 046 780 analyses ont été réalisées en laboratoire depuis l’avènement de la pandémie, dont 4539 à la même date.

