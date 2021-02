Coronavirus : Les premières doses arriveront à la mi-février, un accord pour la fabrication du Vaccin AstraZeneca en Tunisie

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, a affirmé que l’acheminement des vaccins vers la Tunisie allait débuter à compter de ce mois de février 2021.

Dans un entretien ce week-end avec le JT d’el-Wataniya, il a révélé que la Tunisie a été admise aux côtés de 18 autres pays, dans l’initiative Covax, sur 70 pays qui y ont postulé.

Quelque 94 mille de vaccins Pfizer-BionTech arriveront dans notre pays, dans le cadre de Covax, à la mi-février. Un million de doses du vaccin suédo-britannique AstraZeneca sont attendes à la même échéance, a-t-il indiqué en substance.

Faouzi Mehdi a, par ailleurs, fait savoir qu’un accord de principe a été conclu entre les parties tunisienne et britannique pour la fabrication en Tunisie du vaccin AstraZeneca, en partenariat entre les secteurs public et privé et le ministère de la défense.

Le ministre a, par ailleurs, ajouté que les 2 millions de doses commandées auprès de Pfizer-Biontech arriveront en Tunisie, d’une manière progressive, à compter du mois de Mars, au lieu d’Avril, comme cela a été prévu initialement.

La Tunisie a, de surcroît, adhéré à une autre initiative sous la houlette de l’Union africaine qui lui permettra de se procurer à partir de Mars, quelque 2 400 000 doses de vaccins contre le Coronavirus.

Ce faisant, le ministre a indiqué que les autorités tunisiennes avaient accordée l’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) aux laboratoires américano-allemand Pfizer-BionTech, et russe Spoutnik.

Deux dossiers sont en attente auprès des services de Pharmacovigilance pour être autorisés, soit l’anglo-suédois, Astrazeneca et le chinois Sinovax.

Il a encore affirmé qu’une réunion s’était tenue samedi dernier en présence des parties prenantes pour activer la stratégie nationale de vaccination, qui démarrera dans les prochaines semaines.

Le vaccin est gratuit et repose sur le libre consentement, a-t-il rappelé, réitérant que les catégories visées, en priorité, sont les soignants, les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques, etc.

Un numéro vert sera lancé incessamment afin de permettre à ceux qui n’ont pas réussi à s’inscrire via Internet ou le téléphone portable de le faire, a-t-il dit.

Gnetnews