Jendouba : Forte hausse de l’afflux de touristes algériens en juin 2025

Plus de 95 000 touristes algériens ont franchi les frontières tunisiennes via les trois postes frontaliers du gouvernorat de Jendouba au mois de juin 2025, marquant une hausse de 17 % par rapport à la même période de l’année précédente, selon les chiffres communiqués par le délégué régional au tourisme, Issa Marouani.

Le poste frontalier de Melloula (Tabarka) reste le plus fréquenté, avec 64 000 entrées enregistrées, soit 4 000 visiteurs de plus qu’en juin 2024.

À Babouche (Aïn Draham), 22 700 Algériens ont été accueillis, contre 15 700 l’année précédente, ce qui représente une augmentation de plus de 44 %.

Le poste de Jlaiel (délégation de Ghardimaou) a, quant à lui, enregistré une progression record de plus de 70 %, avec 8 944 visiteurs en juin 2025, contre 5 232 à la même période de 2024 – un taux sans précédent au cours des cinq dernières années.

Sur l’ensemble du premier semestre 2025, ce sont environ 461 000 Algériens qui ont franchi les frontières de Jendouba, contre 428 000 en 2024, soit une augmentation globale de 7,64 %.

Cette dynamique positive devrait se poursuivre avec le début de la haute saison estivale en juillet et août, période durant laquelle les autorités s’attendent à un afflux massif de touristes algériens. Une tendance renforcée par l’ajout de deux vols internationaux en provenance de Pologne vers l’aéroport de Tabarka–Aïn Draham, ce qui devrait stimuler davantage l’économie locale, en particulier dans les secteurs de l’artisanat, du transport touristique et de l’hôtellerie.

Gnetnews