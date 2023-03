Coupe arabe 2023 : Résultats du tirage au sort

L’Union des Associations Arabes de Football (UAFA) a effectué aujourd’hui le tirage au sort de la Coupe Arabe des Clubs des Clubs 2023.

L’Union Sportive Monastirienne a hérité d’un premier tour facile qui l’opposera aux yéménites de Fahmane, alors que le Club Sportif Sfaxien aura une mission plus délicate en affrontant les qataris de Qatar SC et peut-être les soudanais d’Al Hilal au second tour.

En cas de qualification, la formation sfaxienne évoluera au même groupe que l’Espérance de Tunis à la seconde phase, alors que les ussémistes se retrouveront en cas de qualification avec le Zamalek et surtout Al Nassr de Ronaldo.

A la deuxième phase, l’Espérance Sportive de Tunis devra notamment évoluer avec les saoudiens d’Al Ittihad.

Voici le programme des matches de la compétition :

1ère phase :

Qualifié 1 à la 2ème phase :

AS FAR Rabat (Maroc) Vs Al Ittihad Tripoli (Libye)

Al Borj (Liban) Vs Al Wehda (Emirats Arabes Unis)

Qualifié 2 à la 2ème phase :

Al Merreikh (Soudan) Vs Vs Techrine (Syrie)

Al Shabab (Arabie Saoudite) Vs Al Quwa Al Jawiya (Irak)

Qualifié 3 à la 2ème phase :

Al Hilal (Soudan) Vs Al Manama (Bahreïn)

Club Sportif Sfaxien (Tunisie) Vs Qatar SC (Qatar)

Qualifié 4 à la 2ème phase :

Tala’ea El Geish (Egypte) Vs Ahli Tripoli (Libye)

Al Nahda (Oman) Vs Shabab Al Khalil (Palestine)

Qualifié 5 à la 2ème phase :

Fahmane (Yémen) Vs Union Sportive Monastirienne (Tunisie)

Al Muharaq (Bahreïn) Vs Al Seeb (Oman)

Qualifié 6 à la 2ème phase :

Nouadhibou (Mauritanie) Vs Shabab Al Ordon (Jordanie)

Al Koweït (Koweït) Vs Jeunesse sportive de la Saoura (Algérie)

2ème phase :

Groupe A : Espérance de Tunis (Tunisie), Al Ittihad (Arabie Saoudite), Qualifié 3, Al Shorta (Irak)

Groupe B : Al Sadd (Qatar), Wydad Casablanca (Maroc), Qualifié 4, Al Hilal (Arabie Saoudite)

Groupe C : Zamalek (Egypte), Qualifié 5, Al Nassr (Arabie Saoudite), Qualifié 2

Groupe D : CR Belouizdad (Algérie), Raja Casablanca (Maroc), Qualifié 6, Qualifié 1