Coupe arabe 2023 : Voici tous les clubs retenus

L’Union des Associations Arabes de Football (UAFA) a communiqué la liste des équipes qui prendront part cette année à la Coupe Arabe des Clubs. Le tirage au sort de la compétition aura lieu ce lundi en Arabie Saoudite.

La Tunisie sera représentée dans cette compétition par l’Espérance de Tunis, l’US Monastir et le Club Sportif Sfaxien.

Ces deux derniers débuteront le tournoi au premier tour, alors que la formation espérantiste jouera directement le second.

Voici la liste des clubs qui disputeront le premier tour : US Monastir (Tunisie), Club Sportif Sfaxien (Tunisie), AS FAR Rabat (Maroc), Tala’ea El Geish (Egypte), Jeunesse sportive de la Saoura (Algérie), Al Shabab (Arabie Saoudite), Qatar SC (Qatar), Al Wehda (Emirats Arabes Unis), Al Nahda (Oman), Al Seeb (Oman), Shabab Al Ordon (Jordanie), Al Quwa Al Jawiya (Irak), Al Muharaq (Bahreïn), Al Manama (Bahreïn), Techrine (Syrie), Shabab Al Khalil (Palestine), Al Borj (Liban), Nouadhibou (Mauritanie), Al Ittihad Tripoli (Libye), Ahli Tripoli (Libye), Al Hilal (Soudan), Al Merreikh (Soudan), Al Koweït (Koweït), Fahmane (Yémen).

Six clubs sont exempts du premier tour. Il s’agit de l’Espérance de Tunis (Tunisie), Wydad Casablanca (Maroc), Raja Casablanca (Maroc), Zamalek (Egypte), CR Belouizdad (Algérie), Al Hilal (Arabie Saoudite), Al Ittihad (Arabie Saoudite), Al Nassr (Arabie Saoudite), Al Sadd (Qatar), Al Shorta (Irak).