Sami Trabelsi : « La Coupe arabe ? Nous jouons pour la gagner »

« La Tunisie ira au Qatar pour remporter la Coupe arabe de la FIFA », a indiqué le sélectionneur national de football, Sami Trabelsi, dans une interview, publiée sur la chaîne Youtube de la FTF.

« Lors de l’édition 2022, on a réalisé de bonnes performances et atteint la finale de la compétition. On a perdu sur des détails mais globalement, le rendement était satisfaisant », a-t-il dit.

Sami Trabelsi a souligné que la liste tunisienne sera essentiellement composée de joueurs locaux ou issus de championnats arabes. Certains expatriés pourraient rejoindre le groupe, si l’équipe parvient à atteindre des tours avancés.

Il a, par ailleurs, estimé que la Coupe arabe servira de préparation pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations au Maroc.