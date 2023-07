Coupe arabe : L’EST et Al Shorta dos à dos

Pour son deuxième match en Coupe arabe, l’Espérance Sportive de Tunis a obtenu le point du match nul contre Al Shorta. L’équipe irakienne était plus entreprenante lors de la première période et aurait pu prendre l’avantage, mais elle a buté sur le gardien Memiche.

A la reprise, les Sang et or étaient plus organisés et percutants suite aux changements opérés par Chaâbeni. L’Espérance aurait même pu l’emporter dans le temps additionnel mais le but de Charara a été refusé par l’arbitre à cause d’une faute d’Oumarou. Lors du prochain match, l’Espérance affrontera le CS Sfaxien.