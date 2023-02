Coupe de Tunisie : Désignations des matchs de ce dimanche

Voici le programme des premiers matches des 16èmes de finale de la Coupe de Tunisie 2022-2023 qui seront disputés ce dimanche. Toutes les rencontres débuteront à partir de 13h30.

Etoile du Sahel – AS Soliman

US Tataouine – ES Métlaoui

Club Sportif Sfaxien – Stade Sportif Sfaxien

CS Msaken – AS Rejiche

SA Menzel Bourguiba – ES Hammam Sousse

CS Chebba – CS Hammam-Lif

US Boussalem – Stade Tunisien

JS Omrane – Olympique Sidi Bouzid

AS Megrine – Club Athlétique Bizertin

FC Hammamet – Olympique de Béja

LPS Tozeur – EGS Gafsa

GS Bekalta – ES Bouhajla

AS Kasserine – ES Rades