Un missile d’Ogbelu offre la Coupe à l’Espérance

L’Espérance Sportive de Tunis a remporté la Coupe de Tunisie de football après avoir dominé un excellent Stade Tunisien en finale (1/0). Le succès des Sang et or a été obtenu grâce à un tir lointain d’Ogbelu en deuxième période.

Les Espérantistes n’avaient plus gagné la Coupe depuis la finale de 2016 face au Club Africain. C’est le sixième doublé de l’histoire du club Sang et or.