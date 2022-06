Coupe de Tunisie : L’Espérance éliminée ! Les résultats de mercredi

Les quatre derniers matchs comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie de football ont été disputés ce mercredi. L’ES Tunis a fait match nul (1/1) chez le CS Msaken et a disputé les prolongation. Les Sang et or ont été éliminés au terme de la séance des tirs au but (6/5).

Le Club Africain a obtenu son billet sur le terrain de Takelssa Sport (0/1). Le CS Sfaxien a battu et éliminé l’US Tataouine (0/1), alors que l’AS Rejiche a écarté l’USMo (2/1).

