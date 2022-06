Coupe de Tunisie : Les rÃ©sultats de mercredi

Coupe de Tunisie : Les résultats de mercredi

Six matchs comptant pour les seizièmes de finale de la Coupe de Tunisie de football ont été disputés ce mercredi. Les favoris se sont tous qualifiés. Le match du CSH Lif contre Morjane Tabarka a été arrêté et les visiteurs se sont retirés de la rencontre. Voici les résultats.

AS Solimane – ES Zarzis : 1/2

Takelssa Sports – ES Fahs : 3/3 (4/3 t.a.b)

US Tataouine – EM Mahdia : 3/1

Majel Belabbas – CS Msaken : 1/2

ESH Sousse – AS Rejiche : 0/0 (2/3 t.a.b)

