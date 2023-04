Coupe de Tunisie : l’Espérance rejoint l’OB en finale

L’Espérance Sportive de Tunis disputera la finale de la Coupe de Tunisie de football à Sfax face à l’Olympique de Beja.

Les Sang et or ont obtenu leur billet après avoir écarté le Stade Tunisien ce jeudi en s’imposant (3/2). Tous les buts ont été inscrits en première période par Ben Romdhanek, Benayed et El Houni. Les Stadistes ont marqué deux fois sur penalty.

GnetNews