Coupe de Tunisie : Résultats des matchs de mardi

Aucune surprise n’a été enregistrée lors des matchs disputés mardi après-midi, pour le compte des seizièmes de finale de la coupe de Tunisie de Football. Dans les duels entre clubs de L1, l’AS Soliman a battu le Stade Tunisien, l’Olympique de Beja a éliminé l’US Tataouine et l’ES Metlaoui s’est imposée face à la JS Kairouan.

Résultats du jour :

EM Mahdia – US Monastir : 2/3

AS Soliman – Stade Tunisien : 2/1

JS Kairouan – ES Metlaoui : 0/0 (TAB : 4/5)

US Carthage – US Borj Cedria : 0/0 (TAB : 4/5)

Olympique de Beja – US Tataouine : 2/0

GnetNews