Coupe : EST-ESS choc des 16èmes ! Résultat du tirage

Le tirage au sort des quatre premiers tours de la Coupe de Tunisie a été effectué ce dimanche au siège de la Fédération Tunisienne de Football. Le choc des 16èmes de finale opposera l’Espérance Sportive de Tunis à l’Etoile Sportive du Sahel.

Résultats du tirage au sort :

Tour préliminaire (Dimanche 23 mai) :

1/ AS Jelma

2/ US Menzel Bouzayen

3/ US Borj Sedria

4/ Kawkab Zaouiet Sousse

5/ Enfidha Sports – CS Rouhia

6/ ES Tataouine – AS Gabes

7/ Mareth Sport – ES Bouhajla

8/ AS Ariana – Stade Sfaxien

9/ CS Bembla – US Ksibet Mediouni

10/ CS Hammam-Lif – CF Bizerte

11/ CFB Jerissa – SS Gafsien/Kawkab Dguech

12/ EM Mahdia – Baath Bouhajla

13/ US Cartagène – EGS Gafsa

14/ Tabarka Sport – AS Beni Khdech

15/ ES Hammam-Sousse – CS Khenissi

16/ ES Hazoua – CS Redaief

17/ ES Zarzis – Ahly Sfaxien

18/ Bir Bouragba – CO Transports

16èmes de finale (Mercredi 26 mai) :

19/ Club Africain – Vainqueur 10

20/ US Monastir – Vainqueur 12

21/ AS Soliman – Stade Tunisien

22/ Vainqueur 14 – Vainqueur 7

23/ Vainqueur 11 – Vainqueur 16

24/ US Menzel Bouzayen – Vainqueur 8

25/ AS Rejiche – US Ben Guerdane

26/ CS Sfaxien – CA Bizertin

27/ Vainqueur 18 – Vainqueur 15

28/ Vainqueur 5 – AS Jelma

29/ Espérance de Tunis – Etoile du Sahel

30/ JS Kairouan – ES Metlaoui

31/ Vainqueur 6 – Vainqueur 9

32/ Kawkab Zaouiet Sousse – Vainqueur 17

33/ Vainqueur 13 – US Borj Sedria

34/ Olympique de Beja – US Tataouine

Huitièmes de finale (Dimanche 30 mai) :

35/ Vainqueur 26 – Vainqueur 23

36/ Vainqueur 27 – Vainqueur 31

37/ Vainqueur 30 – Vainqueur 28

38/ Vainqueur 33 – Vainqueur 20

39/ Vainqueur 24 – Vainqueur 34

40/ Vainqueur 22 – Vainqueur 19

41/ Vainqueur 21 – Vainqueur 25

42/ Vainqueur 32 – Vainqueur 29

Quarts de finale :

43/ Vainqueur 41 – Vainqueur 40

44/ Vainqueur 35 – Vainqueur 39

45/ Vainqueur 38 – Vainqueur 42

46/ Vainqueur 36 – Vainqueur 37

