Coupe : L’ESZ surprend l’ESS ! Résultats du jour

L’Espérance Sportive de Zarzis a battu l’Etoile Sportive du Sahel 1 à 0, dimanche après-midi, dans le cadre des huitièmes de finale de la coupe de Tunisie. Les Sudistes ont bloqué les Etoilés tout au long de la rencontre avant d’arracher la victoire grâce à un but inscrit par Douihech à la 90ème minute de jeu.

Résultats du jour :

CO Transports – CS Bembla : 0/0 (TAB : 4/3)

AS Jelma – ES Metlaoui : 0/1

AS Ariana – Olympique de Beja : 1/1 (TAB : 3/4)

Tabarka Sport – Club Africain : 1/2

AS Soliman – US Ben Guerdane : 1/1 (TAB : 4/2)

ES Zarzis – Etoile du Sahel : 1/0

