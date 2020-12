COVID-19 : 325 nouvelles contaminations et 35 décès recensés le 06 décembre 2020

327 nouvelles contaminations par le coronavirus et 35 décès ont été enregistrés le 08 décembre en cours, a indiqué lundi soir le ministère de la santé dans son dernier bilan.

Par ailleurs, avec 1357 rétablissements supplémentaires, le nombre de guérisons est passé à 77798 sur un total de 104329 cas confirmés d’infection au coronavirus.

Le bilan des décès est passé, quant à lui, à 3596 morts.

A la même date, 1450 malades atteints de la COVID-19 étaient hospitalisés dont 298 en soins intensifs et ­114 placés sous respirateurs artificiels et ce, dans les secteurs public et privé.

