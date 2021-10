Covid-19: Campagne de vaccination dans les collèges à partir du 8 novembre

Dans un communiqué conjoint, les ministères de la Santé et de l’Education ont annoncé la tenue de campagnes de vaccination mobiles dans les collèges a destination des élèves de 15 ans et plus qui n’ont pas encore reçu la première dose. Elle aura lieu du 8 au 20 novembre.

Ainsi, les élèves souhaitant se faire vacciner sont invités à s’inscrire auprès de l’administration de leur établissement scolaire, munis d’une autorisation signé par leurs parents.

Cette campagne vise, selon le département de la santé, à augmenter l’immunité collective.

Désormais, le nombre de Tunisiens ayant achevé leur schéma vaccinal contre le Covid-19 a atteint 4.495.433.

Gnetnews